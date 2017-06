UBI Banca si chiama fuori sulle venete

di Mauro Introzzi

13 giu 2017 ore 17:50

UBI Banca non farà parte del pool di istituti che contribuiranno al salvataggio della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Lo ha dichiarato all'agenzia Reuters il presidente del consiglio di sorveglianza di UBI Banca, Andrea Moltrasio: alla domanda se l'istituto intenda partecipare il banchiere ha dichiarato "non credo proprio, al momento non mi risulta".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.