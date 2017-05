Scattano le vendite su UBI Banca

di Edoardo Fagnani

11 mag 2017 ore 12:32

UBI Banca passa in negativo (-0,2% a 3,902 euro). La banca ha terminato il primo trimestre del 2017 con proventi operativi pari a 798,2 milioni di euro, in salita del 3,3% rispetto ai 772,9 dello stesso periodo del 2016. L’utile netto ha superato i 67 milioni di euro, in crescita del 59,4% rispetto ai 42,1 milioni dello stesso periodo del 2016. Al netto delle poste non ricorrenti, l’utile si sarebbe attestato a 86,3 milioni, più del doppio (+103%) rispetto ai 42,5 milioni del primo trimestre 2016. Al 31 marzo 2017, gli impieghi verso la clientela erano pari a 84,5 miliardi, rispetto agli 81,9 miliardi di inizio anno. Alla stessa data lo stock di crediti deteriorati lordi era pari a 12,4 miliardi di euro, in calo dello 0,9% rispetto ai 12,52 miliardi del dicembre 2016. UBI Banca ha compiuto un’ulteriore svalutazione del Fondo Atlante per 13,5 milioni netti. La svalutazione complessiva dell’investimento nei veicolo di Quaestio è così pari a 52,9 milioni netti.

In parallelo alla presentazione della trimestrale la banca ha diffuso un aggiornamento del piano industriale per includere le tre bridge banks (Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova Carichieti). Nel dettaglio, UBI Banca punta a una crescita dei proventi operativi da circa 3,6 miliardi nel 2016 a 4,1 nel 2019 e a 4,5 miliardi nel 2020. Inoltre, l'istituto punta a crediti netti verso la clientela in crescita da circa 94,2 miliardi a fine 2016 a circa 97,3 miliardi nel 2019 e 100,1 miliardi nel 2020. La banca prevede che l’utile netto del 2019 sarà pari a circa 919 milioni e stima la distribuzione del 40% circa dell’utile ordinario.

