Discreta partenza per UBI Banca (+0,7%)

di Edoardo Fagnani

7 giu 2017 ore 09:26

Partenza positiva per UBI Banca (+0,66% a 3,374 euro). L’istituto ha comunicato che il Consiglio di Gestione, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ha deliberato di avviare l’esercizio della delega conferita dall’assemblea dei soci per l’aumento a pagamento del capitale per l’importo massimo di 400 milioni di euro. Il prezzo di sottoscrizione, il numero di azioni da emettersi e l’esatto ammontare dell’aumento di capitale saranno fissati in una successiva riunione del Consiglio di Gestione, da convocarsi in prossimità dell'avvio dell’offerta in opzione. In quella sede saranno anche determinati il rapporto di assegnazione in opzione e le modalità e i termini per la sottoscrizione delle azioni stesse.

