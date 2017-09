UBI Banca, le caratteristiche del covered bond a dieci anni

di Edoardo Fagnani

26 set 2017 ore 07:15

UBI Banca ha collocato un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite a 10 anni a tasso fisso per un ammontare di 1,25 miliardi di euro. L’emissione ha visto la partecipazione di circa 80 investitori istituzionali con richieste per un totale di oltre 1,9 miliardi di euro, con la seguente distribuzione geografica: Italia (46%), Germania e Austria (30%), Francia (8%), Svizzera (5%), Paesi Nordici (4%), Benelux (3%), Regno Unito e Irlanda (2%) ed altro (2%). L’allocazione per tipologia d’investitore è la seguente: fondi d’investimento (35%), banche centrali (34%), banche (19%) ed assicurazioni (12%).

La cedola è pari allo 1,125%, equivalente a uno spread di 35 punti base sopra al tasso mid-swap a 10 anni. Il prezzo finale (reoffer) è stato fissato a 99,167%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.