UBI Banca chiude in rialzo (+1,7%)

di Edoardo Fagnani

8 giu 2017 ore 17:39

Buona seduta per UBI Banca (+1,67% a 3,404 euro). L'istituto ha comunicato le caratteristiche dell'aumento di capitale. Nel dettaglio, la banca emetterà un ammontare massimo di 167.006.712 azioni ordinarie, che saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 6 azioni di nuova emissione ogni 35 azioni possedute, al prezzo di sottoscrizione di 2,395 euro per ciascuna nuova azione. Il controvalore dell’offerta in opzione sarà pertanto pari a massimi 399,98 milioni di euro. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie incorpora uno sconto del 26,1% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie UBI Banca. L'aumento di capitale di UBI Banca prenderà il via lunedì 12 giugno e terminerà il 27 giugno. UBI Banca ha precisato che è stato sottoscritto con Credit Suisse il contratto di garanzia relativo all’aumento di capitale.

