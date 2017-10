UBI Banca, allo studio un cambio di governance?

di Mauro Introzzi

5 ott 2017 ore 10:58

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera nella sua "sussurra e grida" (rubrica che raccoglie quindi rumors e indiscrezioni spesso non confermate o non ancora confermate dalle società in oggetto) UBI Banca avrebbe costituito una commissione per studiare una modifica al suo governo societario.

Secondo le voci del quotidiano, la banca guidata da Victor Massiah potrebbe così vagliare l'eventualità di uno superamento del sistema duale, basato sulla coesistenza di un consiglio di sorveglianza e di un consiglio di gestione.

