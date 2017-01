UBI Banca (+9,1%) la migliore al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

12 gen 2017 ore 17:36

Seduta decisamente positiva per UBI Banca (+9,12% a 3,088 euro). I vertici dell’istituto hanno approvato l’offerta vincolante per l’acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, incluse le relative controllate. Il corrispettivo per l’acquisto dell’intero capitale è stato fissato a un euro; inoltre, l’offerta prevede l’impegno del venditore di procedere - prima del closing - a una ricapitalizzazione delle tre banche stimata in 450 milioni di euro. In connessione all’operazione è previsto un aumento di capitale a capo di UBI Banca per massimi 400 milioni di euro, al fine di mantenere, già dal 2017, un livello di CET1 Fully Loaded della Combined Entity (UBI Banca + le tre banche) superiore all’11%, coerente con il livello attuale. Il numero uno di UBI Banca, Victor Massiah ha comunicato che anche dopo l'acquisto dei tre istituti la politica dei dividendi della banca non dovrebbe mutare.

