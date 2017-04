TXT, qualche numero sul primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

21 apr 2017 ore 16:51

Nel primo trimestre 2017 TXT e-solutions si attende ricavi pari a circa 18 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto ai 14,4 milioni del primo trimestre 2016. Si prevede che il margine operativo lordo del primo trimestre mostri una crescita limitata, a seguito degli importanti investimenti in ricerca e sviluppo e commerciali del trimestre.



La posizione finanziaria netta, che al 31 dicembre 2016 era positiva per 5,4 milioni, si è incrementata al 31 marzo 2017 a 8,8 milioni, grazie al positivo cash flow del trimestre.



I conti del trimestre saranno approvati il prossimo 8 maggio 2017.

