Toscana Aeroporti, oltre 7,5 milioni di passeggeri nel 2016

di Edoardo Fagnani

13 gen 2017 ore 18:23

Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, ha terminato il 2016 con oltre 7,5 milioni di passeggeri, registrando una crescita del 3,9% rispetto all'anno precedente.

La società ha superato ogni primato anche per i singoli scali, sia per quanto riguarda il traffico mensile di dicembre (+13,2% per Pisa, +26% per Firenze), sia per quanto riguarda il dato del traffico annuale.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.