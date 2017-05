Toscana Aeroporti, i conti del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

11 mag 2017 ore 16:32

Toscana Aeroporti ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi totali pari a 24,9 milioni di euro, in crescita del 7,5% rispetto ai 23,15 milioni di euro del primo trimestre 2016.



Il risultato del trimestre attribuibile ai soci della controllante ha evidenziato Toscana Aeroporti, in calo rispetto ai 5mila euro dello stesso periodo del 2016. Depuranto dai conti straordinari il risultato netto è stato positivo e sarebbe cresciuto del 28% su base annua.



A fine marzo la posizione finanziaria netta era debitoria per 28,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 13,3 milioni di euro registrati a fine 2016.

