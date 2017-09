Tornano gli acquisti su Banca Carige (+2,1%)

di Edoardo Fagnani

8 set 2017 ore 17:47

Chiusura positiva per Banca Carige; il titolo dell’istituto ligure ha registrato un rialzo del 2,13% a 0,2399 euro. La banca ha comunicato che il consigliere di amministrazione, Guido Bastianini, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato, motivate dal fatto che non sussistono più le condizioni per svolgere l’incarico. Bastianini aveva anche ricoperto la carica di amministratore delegato dell'istituto ligure.

