Tonfo di Safilo (-15,7%)

di Edoardo Fagnani

19 gen 2017 ore 16:47

Spicca il ribasso subito da Safilo (-15,7% a 6,7 euro, dopo essere stato sospeso per eccesso di ribasso). Gli operatori hanno collegato le vendite sul titolo con le indiscrezioni in merito all’interesse del colosso francese LVMH per rilevare una quota nel produttore di occhiali Marcolin. Questa operazione potrebbe creare problemi con le licenze concesse dal gruppo transalpino a Safilo, in particolare quella relativa a Dior.

