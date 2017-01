Tod's, i ricavi dell'intero 2016. Accordo sul patent box

di Mauro Introzzi

25 gen 2017

Nel 2016 il fatturato consolidato del gruppo Tod’s è ammontato a 1,004 miliardi di euro, con un calo del 3,2% rispetto al valore dell’anno precedente. Il fatturato del solo quarto trimestre è pari a 246,3 milioni di euro, in calo dell’1,5% rispetto al quarto trimestre 2015.

A cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi del 2015, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi dell’esercizio sarebbero pari a 997,5 milioni di euro (-3,8% rispetto allo scorso anno).

Il 23 dicembre 2016, la società ha siglato con il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’accordo che definisce precisamente i metodi e i criteri da utilizzare per calcolare l’entità del contributo economico che i beni immateriali hanno apportato al reddito d’impresa, che corrisponde al reddito agevolabile ai fini del cosiddetto “patent box”. Questo è un regime di tassazione agevolata per le imprese che producono redditi attraverso l’utilizzo diretto o la concessione a terzi di diritti di proprietà intellettuale. L’accordo riguarda gli anni di imposta 2015-2019 e potrà essere rinnovato per altri cinque anni.

La quantificazione del beneficio fiscale potrà essere fatta solo in sede di predisposizione del bilancio di esercizio. Al momento l’unica indicazione che possiamo dare è che l’applicazione del metodo di calcolo del reddito agevolabile concordato con l’Agenzia delle Entrate determina un incremento dell’utile netto 2015 di circa il 4%.

