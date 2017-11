Tod’s,-4,7% i ricavi nei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

6 nov 2017 ore 21:03

Nei primi nove mesi del 2017 Tod’s ha registrato ricavi per 722,2 milioni di euro, in contrazione del 4,7% rispetto ai 757,7 milioni ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno; a parità di tassi di cambio il calo del fatturato sarebbe stato del 4,2%.

Il numero uno dell’azienda, Diego Della Valle, ha precisato che i numeri sono stati in parte influenzati da alcuni imprevisti problemi nelle consegne e dalla distribuzione wholesale, che risulta in alcuni mercati in forte tensione finanziaria; il manager ha aggiunto che i risultati saranno allineati alle attese del mercato.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.