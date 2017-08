Tobin Tax, l'inutile tributo che non ferma la speculazione (L'Economia - Il Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

14 ago 2017 ore 08:50

L'inserto economico del Corriere della Sera, nel consueto editoriale di Ferruccio De Bortoli, mette sotto la lente la Tobin Tax, l'imposta sulle transazioni finanziarie introdotta nel 2012 che non ha mai convinto gli addetti ai lavori. Non ha fermato la speculazione ma ha avuto, al contrario, l'effetto di ridurre la competitività del nostro Paese. E, anche sotto il profilo del gettito, i risultati non sembrano positivi: le entrate nelle casse dello stato sono di circa 400 milioni di euro ma in risultato reale per il fisco rischia di essere negativo perché uno degli effetti della Tobin Tax sarebbe stato quello di ridurre il giro d'affari degli intermediari e quindi l'ammontare delle imposte pagate.

Secondo quanto riporta Ferruccio De Bortoli, quindi, i tempi sono maturi per mettere in discussione il tributo.

