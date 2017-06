Titolo sotto la lente: Mediolanum

Negli ultimi 3 anni il titolo Banca Mediolanum ha registrato una performance del 17,6% nettamente migliore del -4,8% dell'indice FTSE Mib; dopo una fase decrescente

2 giu 2017 ore 09:29

MEDIOLANUM: PROFILO SOCIETARIO

Il Gruppo Mediolanum è uno dei principali players sul mercato del risparmio gestito italiano. La strategia del Gruppo si fonda sulla Consulenza Globale: la presenza, cioè, di un professionista in grado di soddisfare in modo globale i bisogni della clientela. Le linee di business in cui è attiva la società sono: previdenza, investimenti, finanziamenti, servizi bancari e protezione. Mediolanum ha esportato il suo modello di gestione del risparmio anche all'estero, operando nei seguenti paesi: Spagna, Germania, Austria, Irlanda e Lussemburgo.

MEDIOLANUM: ANALISI DEL TITOLO

Le azioni Banca Mediolanum fanno parte del paniere FTSE/Mib e rientrano nel segmento Blue Chips Banca Mediolanum mostra una rischiosità superiore alla media del mercato (beta maggiore di 1) riflettendo la dipendenza dei ricavi dall'andamento dei mercati finanziari.

Negli ultimi 3 anni il titolo Banca Mediolanum ha registrato una performance del 17,6% nettamente migliore del -4,8% dell'indice FTSE Mib; dopo una fase decrescente (culminata nei minimi di dicembre 2014), nei primi 5 mesi del 2015 si è registrato un forte incremento (+55%) che ha permesso di raggiungere i massimi di periodo (a metà maggio). A ciò è seguito un periodo senza un trend ben chiaro, solo negli ultimi tre mesi sembra essere ripartito un regolare trend rialzista, che necessita però di conferme nelle prossime settimane.

MEDIOLANUM: COMMENTO AI DATI DI BILANCIO

Voci di bilancio 2014 var % 2015 var % 2016 Margine di Interesse 355,78 -3,18 344,47 -7,70 317,95 Margine di Intermediazione 985,80 16,70 1.150,45 -8,33 1.054,61 Risultato di Gestione 481,59 20,14 578,56 -17,08 479,74 % sul margine di intermed. 48,85 ---- 50,29 ---- 45,49 Risultato Ante Imposte 452,89 23,92 561,22 -20,01 448,89 % sul margine di intermed. 45,94 ---- 48,78 ---- 42,56 Utile di Esercizio 320,62 36,80 438,61 -10,28 393,53 % sul margine di intermed. 32,52 ---- 38,13 ---- 37,32 Totale Attivo 42.547,86 5,08 44.710,17 -6,13 41.971,36 Patrimonio Netto 1.813,35 14,16 2.070,14 3,89 2.150,66 ROE 17,68 ---- 21,19 ---- 18,30

Nel periodo 2014-2016 Banca Mediolanum ha mostrato una diminuzione del margine di interesse del 10,6% mentre il margine di intermediazione è aumentato del 7% grazie al buon andamento delle commissioni. Sostanzialmente stabile il risultato di gestione a -0,4% mentre il risultato netto è cresciuto del 22,7%; la redditività del capitale (ROE) è aumentata di 0,6 punti raggiungendo quota 18,3%.

Ultimi Sviluppi: nel I trimestre del 2017 le commissioni sono salite a 351,3 milioni (+18,3%) mentre il margine di interesse è passato da 61,6 a 45 milioni. Il margine di contribuzione è salito del 14,1% a 267,6 milioni e l'utile netto è passato da 73,2 a 84,9 milioni (+15,9%).

MEDIOLANUM: I COMPARABILI

Azienda P/E P/BV Dividend Yield % Banca Mediolanum 14,16 2,59 5,31% Finecobank 19,66 6,11 4,08% Banca Generali 20,47 4,94 3,91% Anima 18,28 2,22 4,05%



Commento: tra le principali aziende italiane operanti nel settore del risparmio gestito Banca Mediolanum è quella più a buon mercato sulla base del rapporto Price/Earnings (Prezzo/Utili) e tra le più interessanti se si guarda al Price/Book Value (Prezzo/Valore Contabile); il rendimento da dividendi, superiore al 5%, è il più elevato tra le aziende considerate.





MEDIOLANUM: PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA

Opportunità :

- la notevole solidità patrimoniale e il ridotto ammontare di crediti deteriorati ne favoriranno la crescita anche nelle attività tradizionali di intermediazione del denaro

- la società è stata tra le più attive nel lanciare e collocare prodotti legati alla nuova normativa sui Piani Individuali di Risparmio (PIR)



Rischi : incertezza su eventuali revisioni nelle modalità di calcolo delle commissioni di performance e andamento negativo dei mercati finanziari





MEDIOLANUM: LA VALUTAZIONE

Nell'applicazione del metodo del dividend discount model e dell'excess return si sono ipotizzati:

- una crescita delle attività al 3% su tutto il periodo di previsione; - una crescita delle commissioni che passa dall'1% del 2017 al 3% di lungo periodo;

- una riduzione del cost income ratio dal 53% del 2017 al 51% del 2019 e successivi; Infine si prevede un tax rate in crescita al 25% ed un payout al 71%;

- i risultati del modello convergono su un valore per azione di 7,86 Euro che tende a crescere (ridursi) di 0,2 Euro per ogni punto in meno (in più) del cost income ratio come mostrato nella figura seguente.

MEDIOLANUM: DATI PROSPETTICI

Anno di valutazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Attivo Attività fruttifere di interessi 40.494,98 41.709,83 42.961,12 44.249,96 45.577,45 46.944,78 Attività non finanziarie 418,87 431,44 444,38 457,71 471,44 485,58 Altre attività finanziarie 1.057,51 1.089,24 1.121,92 1.155,57 1.190,24 1.225,95 Totale attivo 41.971,36 43.230,50 44.527,42 45.863,24 47.239,14 48.656,31 Passivo Passività onerose 23.902,89 24.568,04 25.277,60 25.988,11 26.719,82 27.473,35 Passività non onerose 15.917,81 16.395,35 16.887,21 17.393,82 17.915,64 18.453,11 Patrimonio Netto 2.150,66 2.267,11 2.362,61 2.481,30 2.603,68 2.729,85 Totale Passivo 41.971,36 43.230,50 44.527,42 45.863,24 47.239,14 48.656,31 Conto Economico Interessi attivi 446,4 458,81 515,53 575,25 592,51 610,28 Interessi passivi 128,45 159,69 189,58 220,9 227,12 233,52 Margine di interesse 317,95 299,12 325,95 354,35 365,39 376,76 Commissioni 774,26 782 797,64 821,57 846,22 871,61 Proventi Finanziari -37,61 5 7 8 9 10 Margine di intermediazione 1.054,61 1.086,12 1.130,59 1.183,92 1.220,61 1.258,36 Costi Operativi 574,87 575,64 587,91 603,8 622,51 641,77 Risultato di Gestione 479,74 510,48 542,69 580,12 598,1 616,6 Accantonamenti 30,83 32,42 33,4 34,4 35,43 36,49 Componenti Straordinari -0,01 0 0 0 0 0 Risultato lordo 448,89 478,05 509,29 545,72 562,67 580,11 Imposte 55,37 76,49 127,32 136,43 140,67 145,03 Utile di Esercizio 393,53 401,56 381,97 409,29 422 435,08 * di cui utile di terzi 0 --- --- --- --- --- Utile netto 393,53 --- --- --- --- --- Flussi Cassa Variazione Attività --- 1.259,14 1.296,92 1.335,82 1.375,90 1.417,17 Variazione Passività non onerose --- 477,53 491,86 506,62 521,81 537,47 Utile --- 401,56 381,97 409,29 422 435,08 Fabbisogno finanziario lordo --- 380,04 423,09 419,91 432,08 444,63 Dividendi --- 285,11 286,48 290,6 299,62 308,91 Aumento di capitale --- 0 --- --- --- --- Fabbisogno finanziario netto --- 665,15 709,56 710,51 731,7 753,53 Indici ROE % --- 18,67 16,85 17,32 17,01 16,71 Redditività impieghi % --- 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 Costo della raccolta % --- 0,65 0,75 0,85 0,85 0,85 Cost Income Ratio % --- 53 52 51 51 51 Incidenza accantonamenti % --- 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Tax rate % --- 16 25 25 25 25 Crescita Attività --- 3 3 3 3 3 Crescita Commissioni --- 1 2 3 3 3 Payout --- 71 75 71 71 71





