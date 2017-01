Titolo sotto la lente: Facebook

Negli ultimi 3 anni il titolo Facebook ha registrato una performance del 103% nettamente migliore del +27,4% realizzato dall'indice S&P 500; il titolo ha mantenuto un trend crescente con una sola correzione di rilevo, negli ultimi due mesi del 2016

di Claudio Guerrini

27 gen 2017 ore 10:36

A cura di evaluation.it



FACEBOOK: PROFILO SOCIETARIO

Facebook è una azienda con sede negli Stati Uniti, che opera come sito di social networking. La Società sviluppa tecnologie che facilitano la condivisione di informazioni attraverso la mappatura digitale delle connessioni sociali nel mondo reale. Esso consente agli utenti di cercare le pagine Web degli amici, oltre a condividere foto e video. L'azienda fornisce anche servizi di messaggistica tra gli utenti. L'utilizzo di Facebook offre agli utenti l'accesso alle funzioni e applicazioni base del sito; servizi come timeline, registro attività, feed di notizie, foto e video, gruppi, messaggi, liste amici, eventi.









FACEBOOK: ANALISI DEL TITOLO





Le azioni Facebook fanno parte dell'indice S&P 500. Facebook mostra una rischiosità superiore alla media del mercato (beta maggiore di 1) indice del legame piuttosto stretto tra l'andamento dei ricavi pubblicitari (principale fonte di ricavo) e quello dell'economia.

Negli ultimi 3 anni il titolo Facebook ha registrato una performance del 103% nettamente migliore del +27,4% realizzato dall'indice S&P 500; il titolo ha mantenuto un trend crescente con una sola correzione di rilevo, negli ultimi due mesi del 2016, subito dopo aver toccato i massimi di periodo, buon rimbalzo nelle prime settimane del 2017.



FACEBOOK: COMMENTO AI DATI DI BILANCIO

Voci di bilancio 2013 var % 2014 var % 2015 Totale Ricavi 7.872,00 58,36 12.466,00 43,82 17.928,00 Margine Operativo Lordo 3.815,00 63,49 6.237,00 30,99 8.170,00 Ebitda margin 48,46 ---- 50,03 ---- 45,57 Risultato Operativo 2.804,00 78,10 4.994,00 24,65 6.225,00 Ebit Margin 35,62 ---- 40,06 ---- 34,72 Risultato Ante Imposte 2.754,00 78,29 4.910,00 26,15 6.194,00 Ebt Margin 34,98 ---- 39,39 ---- 34,55 Risultato Netto 1.500,00 96,00 2.940,00 25,44 3.688,00 E-Margin 19,05 ---- 23,58 ---- 20,57 PFN (Cassa) -10.973,00 -0,06 -10.966,00 67,06 -18.320,00 Patrimonio Netto 15.470,00 133,33 36.096,00 22,50 44.218,00 Capitale Investito 4.497,00 458,82 25.130,00 3,06 25.898,00 ROE 9,70 ---- 8,14 ---- 8,34 ROI 62,35 ---- 19,87 ---- 24,04

Nel triennio 2013-2015 Facebook ha mostrato una crescita del fatturato del 127,7% mentre il margine operativo lordo è salito del 114,2% in presenza di una diminuzione dei margini di 2,9 punti percentuale. A tre cifre anche la crescita del risultato operativo (+122%) mentre l'utile netto è passato da 1,5 a 3,7 miliardi di dollari (+145,9%). La redditività del capitale è diminuita sia a livello di ROE, passato dal 9,7% all'8,3% che di ROI, sceso dal 62,4% al 24%. La disponibilità di cassa è aumentata di 7,3 miliardi raggiungendo quota 18,3 miliardi di dollari.



FACEBOOK: I COMPARABILI

Azienda P/E P/BV Dividend Yield % Facebook 98,55 8,18 0% Alphabet 35,01 4,60 0% Microsoft 29,10 6,79 2,30%



Commento: nel raffronto con le principali società operanti nel settore di Internet Facebook risulta quotare a premio sui comparables sia per quanto riguarda il multiplo Prezzo/Utile che per quanto riguarda il rapporto Prezzo/Patrimonio netto, solo Microsoft, tra le società considerate, ha distribuito dividendi nell'ultimo esercizio.





FACEBOOK: PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA

Opportunità: espansione nel mobile e acquisizioni mirate di società minori nel settore

Rischi: concorrenza crescente da parte di Linked-in dopo essere stata acquisita da Microsoft



FACEBOOK: LA VALUTAZIONE

Nell'applicazione del metodo dei flussi di cassa scontati e dell'Economic Value Added si sono ipotizzati: - una crescita dei ricavi che passa dal 51,5% del 2016 al 4% di lungo periodo; - Ebitda margin stabile al 63,4% su tutto il periodo di previsione; - un ROI di lungo periodo del 108,4% Infine si prevedono un tax rate al 38% ed un payout in progressiva crescita fino al 70%. I risultati del modello convergono su un valore per azione di circa 146 dollari che tende a crescere (ridursi) di 2,6 dollari per ogni punto in più (in meno) del margine sulle vendite come mostrato nella figura seguente.





FACEBOOK: DATI PROSPETTICI

Anno di valutazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Impieghi Capitale Circolante Netto -1.857,00 -2.814,60 -3.799,71 -4.844,64 -5.813,56 -6.801,87 Immobilizzazioni 27.755,00 31.954,02 35.599,26 38.958,94 41.866,33 44.957,55 Totale Impieghi 25.898,00 29.139,42 31.799,55 34.114,31 36.052,77 38.155,69 Fonti Indebitamento finanziario netto -18.320,00 -24.533,67 -33.635,34 -44.863,31 -57.291,14 -69.699,84 Patrimonio Netto 44.218,00 53.673,09 65.434,89 78.977,62 93.343,90 107.855,53 Totale Fonti 25.898,00 29.139,42 31.799,55 34.114,31 36.052,77 38.155,69 Conto Economico Fatturato 17.928,00 27.160,92 36.667,24 46.750,73 56.100,88 65.638,03 Costi operativi 9.758,00 9.940,90 13.420,21 17.110,77 20.532,92 24.023,52 MOL 8.170,00 17.220,02 23.247,03 29.639,97 35.567,96 41.614,51 Ammortamenti e accantonamenti 1.945,00 2.077,01 2.313,95 2.532,33 2.721,31 2.922,24 Risultato operativo 6.225,00 15.143,01 20.933,08 27.107,63 32.846,65 38.692,27 Proventi/oneri finanziari -31 107,13 145,42 196,25 255,39 317,48 Risultato al lordo delle imposte 6.194,00 15.250,15 21.078,50 27.303,88 33.102,03 39.009,75 Imposte 2.506,00 5.795,06 8.009,83 10.375,47 12.578,77 14.823,70 Utile di Esercizio 3.688,00 9.455,09 13.068,67 16.928,41 20.523,26 24.186,04 * di cui utile di terzi 19,00 --- --- --- --- --- Utile netto 3.669,00 --- --- --- --- --- Flussi di Cassa Utile --- 9.455,09 13.068,67 16.928,41 20.523,26 24.186,04 Ammortamenti e accantonamenti --- 2.077,01 2.313,95 2.532,33 2.721,31 2.922,24 Cash flow gestionale --- 11.532,10 15.382,62 19.460,74 23.244,57 27.108,28 Dividendi --- 0 1.306,87 3.385,68 6.156,98 9.674,42 Investimenti in immobilizzazioni --- 6.276,04 5.959,19 5.892,01 5.628,70 6.013,47 Investimenti in CCN --- -957,6 -985,11 -1.044,92 -968,93 -988,31 Aumento di capitale --- 0 --- --- --- --- Cash flow netto --- 6.213,67 9.101,67 11.227,97 12.427,83 12.408,71 Indici ROE % --- 17,62 19,97 21,43 21,99 22,42 ROI % --- 51,97 65,83 79,46 91,11 101,41 ROI(1-t) % --- 32,22 40,81 49,27 56,49 62,87 Debt to equity --- -0,46 -0,51 -0,57 -0,61 -0,65 Costo del debito % --- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tax rate % --- 38 38 38 38 38 Payout --- 0 10 20 30 40 Debt to equity --- -0,46 -0,51 -0,57 -0,61 -0,65 Rotazione CCN --- -9,65 -9,65 -9,65 -9,65 -9,65 Rotazione immobilizzazioni --- 0,85 1,03 1,2 1,34 1,46 Incidenza costi operativi % --- 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6

