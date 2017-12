Titolo della settimana: Snam

Negli ultimi 3 anni il titolo Snam ha registrato una performance positiva (+20,5%) superiore al +11,6% dell'indice FTSE Mib: il titolo ha avuto un trend inizialmente crescente, culminato nei massimi di aprile 2016

1 dic 2017 ore 10:07

SNAM: PROFILO SOCIETARIO

Snam è leader in Europa nella realizzazione e gestione delle infrastrutture del gas e tra i principali operatori in termini di capitale investito ai fini regolatori (RAB o regulated asset base). È attiva nel trasporto, rigassificazione, e stoccaggio del gas naturale attraverso tre società operative: Snam Rete Gas (trasporto e dispacciamento), Gnl Italia (rigassificazione) e Stogit (stoccaggio). La presenza in tutte le attività regolate del settore del gas consente a Snam di far leva sul valore dell'integrazione dei business per garantire la massima flessibilità e sicurezza del sistema italiano, attraverso importanti sinergie operative e un know-how unico nel settore, maturato in oltre 70 anni di esperienza.

SNAM: ANALISI DEL TITOLO

Le azioni Snam fanno parte del paniere FTSE Mib e rientrano nel segmento Blue Chips. Snam mostra una rischiosità inferiore alla media del mercato (beta minore di 1) che riflette la presenza in un settore caratterizzato dalla stabilità dei cash flow e dal regime di regolamentazione delle tariffe.

Negli ultimi 3 anni il titolo Snam ha registrato una performance positiva (+20,5%) superiore al +11,6% dell'indice FTSE Mib: il titolo ha avuto un trend inizialmente crescente, culminato nei massimi di aprile 2016, seguito da una fase negativa di circa otto mesi (minimo di fine novembre 2016); da dicembre 2016 è iniziato un nuovo trend positivo che ha riportato il titolo in prossimità dei precedenti massimi.

SNAM: COMMENTO AI DATI DI BILANCIO

Voci di bilancio 2014 var % 2015 var % 2016 Totale Ricavi 3.882,00 -33,64 2.576,00 -2,91 2.501,00 Margine Operativo Lordo 2.776,00 -26,08 2.052,00 -5,26 1.944,00 Ebitda margin 71,51 ---- 79,66 ---- 77,73 Risultato Operativo 1.973,00 -25,19 1.476,00 -12,40 1.293,00 Ebit Margin 50,82 ---- 57,30 ---- 51,70 Risultato Ante Imposte 1.707,00 -20,86 1.351,00 -13,47 1.169,00 Ebt Margin 43,97 ---- 52,45 ---- 46,74 Risultato Netto 1.198,00 -18,95 971,00 -11,33 861,00 E-Margin 30,86 ---- 37,69 ---- 34,43 PFN (Cassa) 13.652,00 -24,43 10.317,00 7,16 11.056,00 Patrimonio Netto 7.172,00 -8,14 6.588,00 -1,38 6.497,00 Capitale Investito 20.965,00 -19,13 16.955,00 3,79 17.597,00 ROE 16,70 ---- 14,74 ---- 13,25 ROI 9,48 ---- 8,71 ---- 7,37

Nel triennio 2014-2016 Snam ha registrato (anche a seguito della scissione di Italgas) una diminuzione dei ricavi del 35,6% mentre il margine operativo lordo è sceso del 30% in presenza di margini in crescita di 6,2 punti percentuale. Il risultato operativo è diminuito del 34,5% mentre l'utile netto è passato da 1198 a 861 milioni (-28,1%). La redditività del capitale è diminuita a livello di ROI, passato dal 9,5% al 7,4% mentre il ROE è sceso di 3,5 punti al 13,3%. L'indebitamento finanziario netto è diminuito di circa 2,6 miliardi a 11,06 miliardi con il debt to equity passato da 1,90 a 1,70.

Ultimi Sviluppi: nei primi 9 mesi del 2017 i ricavi hanno raggiunto quota 1896 milioni di euro (+1,9% sul dato pro-forma del 2016), il margine operativo lordo è stato di 1545 milioni (+3,9%), l?utile operativo è salito a 1063 milioni di euro (+3,3%) mentre l?utile netto è cresciuto di 116 milioni a 755 milioni di Euro (+18,2%). L?indebitamento finanziario netto è salito a 11156 milioni di Euro dagli 11056 del 31 dicembre 2016.

SNAM: I COMPARABILI

Azienda P/E P/BV Dividend Yield % Snam 17,18 2,28 4,98% Terna 16,29 2,92 4,05% Italgas n.s. 3,96 3,90%

Commento: tra i titoli italiani operanti nel settore delle reti regolamentate Snam risulta quella più cara sulla base del rapporto Price/Earnings (Prezzo/Utili) mentre è quella più a buon mercato se si considera il Price/Book Value (Prezzo/Valore Contabile); il rendimento da dividendi, prossimo al 5%, è il più elevato tra le società incluse nel campione.







SNAM: PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA

Opportunità: espansione all'estero attraverso acquisizioni e realizzazione di nuovi gasdotti per ampliare la rete di proprietà



Rischi: erosione dei margini dovuta all'ingresso nel mercato europeo di nuovi competitor (soprattutto asiatici)





SNAM: LA VALUTAZIONE

Nell'applicazione del metodo dei flussi di cassa scontati e dell'Economic Value Added si sono ipotizzati:

una crescita dei ricavi che passa dal 2% nel 2017 all'1,5% del 2018 e seguenti;

margini sulle vendite in crescita dal 79,1% del 2017 all'80,9% di lungo periodo;

un ROI di lungo periodo dell'8% Infine si prevedono un tax rate al 26,5%, un costo del debito medio del 2,2% ed un payout in crescita fino al 90%.

I risultati del modello convergono su un valore per azione di 4,26 Euro che tende a crescere (ridursi) di 0,09 Euro per ogni punto in più (in meno) del margine sulle vendite come mostrato nella figura seguente.

