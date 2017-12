Titolo della settimana: Sias

Negli ultimi 3 anni il titolo Sias ha registrato una performance positiva (+89,4%) nettamente migliore del +18,8% realizzato dall'indice FTSE Mib: il titolo ha avuto un trend inizialmente positivo, raggiungendo un primo massimo ad aprile 2015

di Claudio Guerrini

8 dic 2017 ore 10:20

A cura di evaluation.it

SIAS: PROFILO SOCIETARIO

SIAS S.p.A. è la società beneficiaria della scissione parziale proporzionale della Autostrada Torino-Milano S.p.A. Il Gruppo SIAS opera essenzialmente lungo il "corridoio tirrenico" (costituito dalla SIAS S.p.A. dalla Salt S.p.A., dalla AdF S.p.A. e dalla Cisa S.p.A., che, complessivamente, gestiscono circa 370 chilometri della rete autostradale italiana).

SIAS: ANALISI DEL TITOLO

Le azioni Sias fanno parte del paniere FTSE Italia Mid Cap e rientrano nel segmento Blue Chips. Sias mostra una rischiosità inferiore alla media del mercato (beta minore di 1) determinata dalla presenza in un settore regolamentato (concessioni autostradali) che garantisce una buona stabilità dei cash flow.

Negli ultimi 3 anni il titolo Sias ha registrato una performance positiva (+89,4%) nettamente migliore del +18,8% realizzato dall'indice FTSE Mib: il titolo ha avuto un trend inizialmente positivo, raggiungendo un primo massimo ad aprile 2015 (con un guadagno del 42% circa), seguito da una correzione durata quasi due anni che lo ha riportato in prossimità dei valori di inizio periodo; a partire dal febbraio 2017 è iniziato un nuovo trend rialzista che ha portato il titolo quasi al raddoppio in meno di un anno ai massimi di ottobre, parziale correzione nelle ultime settimane.

SIAS: COMMENTO AI DATI DI BILANCIO

Voci di bilancio 2014 var % 2015 var % 2016 Totale Ricavi 1.326,90 4,20 1.382,67 -2,64 1.346,15 Margine Operativo Lordo 598,33 8,93 651,76 1,49 661,44 Ebitda margin 45,09 ---- 47,14 ---- 49,14 Risultato Operativo 321,53 10,99 356,86 -0,45 355,25 Ebit Margin 24,23 ---- 25,81 ---- 26,39 Risultato Ante Imposte 247,81 12,50 278,79 -0,23 278,16 Ebt Margin 18,68 ---- 20,16 ---- 20,66 Risultato Netto 163,82 11,48 182,62 0,96 184,38 E-Margin 12,35 ---- 13,21 ---- 13,70 PFN (Cassa) 1.644,41 -3,85 1.581,03 4,24 1.648,14 Patrimonio Netto 1.940,58 3,84 2.015,18 6,95 2.155,18 Capitale Investito 3.584,99 0,31 3.596,22 5,76 3.803,32 ROE 8,44 ---- 9,06 ---- 8,56 ROI 8,97 ---- 9,92 ---- 9,34

Nel triennio 2014-2016 Sias ha mostrato una crescita dei ricavi dell'1,5% mentre il margine operativo lordo è aumentato del 10,6% in presenza di un miglioramento dei margini di 4,1 punti percentuale. In crescita anche il risultato operativo (+10,5%) mentre l'utile netto è passato da 163,8 a 184,4 milioni (+12,6%). La redditività del capitale è salita sia a livello di ROE, passato dall'8,2% al 9,1%, che di ROI è cresciuto di 1,3 punti al 9,9%. L'indebitamento finanziario netto è rimasto sostanzialmente invariato a 1,65 miliardi di Euro con il debt to equity passato da 0,85 a 0,76.

Ultimi Sviluppi: nei primi 9 mesi del 2017 i ricavi del settore autostradale sono aumentati del 4,2% a 802,4 milioni di Euro mentre l'indebitamento finanziario netto è sceso a 1317,6 milioni di Euro dopo aver effettuato investimenti per 131 milioni.

SIAS: I COMPARABILI

Azienda P/E P/BV Dividend Yield % Sias 20,85 1,76 2,21% Atlantia 20,54 3,19 3,52% Autostrade Meridionali 8,02 0,91 2,19%

Commento: tra le concessionarie di servizi autostradali quotate in Italia Sias risulta la più cara se si considera il rapporto Price/Earnings mentre è nella media sulla base del multiplo Price/Book Value (Prezzo/Valore Contabile); piuttosto contenuto il rendimento da dividendi, prossimo al 2% e nella fascia bassa delle aziende incluse nel campione.







SIAS: PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA

Opportunità: rafforzamento della leadership nel quadrante nord occidentale italiano e sviluppo in sudamerica con Ecorodovias

Rischi: ritardi negli adeguamenti tariffari e aumento dei tassi di interesse





SIAS: LA VALUTAZIONE

Nell'applicazione del metodo dei flussi di cassa scontati e dell'Economic Value Added si sono ipotizzati:

una crescita dei ricavi che passa dal 4,5% del 2017 al 3% di lungo periodo;

Ebitda margin in crescita fino al 49,7% del 2019 e seguenti;

un ROI di lungo periodo dell'11,1% Infine si prevedono un tax rate al 33,5%, un costo del debito medio al 4,5% ed un payout in crescita fino al 53%.

I risultati del modello convergono su un valore per azione di 12,55 Euro che tende a crescere (ridursi) di 0,7 Euro per ogni punto in più (in meno) del margine sulle vendite come mostrato nella figura seguente.

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà.