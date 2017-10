Titolo della settimana: Marr

Nel primo semestre 2017 i ricavi sono saliti a 768,6 milioni di Euro (+6,3%) mentre il margine operativo lordo è passato da 49,5 a 50,8 milioni di Euro (+2,6%)

di Claudio Guerrini

13 ott 2017 ore 10:07

MARR: PROFILO SOCIETARIO

MARR, fondata nel 1972, è una società leader in Italia nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica ed è controllata da Cremonini S.p.A..Attraverso un'organizzazione composta da circa 970 dipendenti, oltre 650 addetti commerciali e 550 trasportatori, MARR serve oltre 36.000 clienti (principalmente ristoranti, hotel, pizzerie, villaggi turistici, mense aziendali), con un'offerta che include circa 10.000 prodotti alimentari, tra cui pesce, carne, alimentari vari, ortofrutta.La società opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete logistico-distributiva costituita da oltre 20 centri di distribuzione, 4 cash&carry, 4 agenti con deposito e si avvale di oltre 550 automezzi. La struttura operativa è organizzata con l'obiettivo di consegnare, ogni giorno ed entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine, i prodotti richiesti.

MARR: ANALISI DEL TITOLO

Le azioni Marr fanno parte del paniere FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Star.

Marr mostra una rischiosità inferiore alla media del mercato (beta minore di 1) che riflette la presenza in un business anticiclico come quello della distribuzione alimentare.

Negli ultimi 3 anni il titolo Marr ha registrato una performance positiva (+96,1%) nettamente migliore del +19,7% dell'indice FTSE Mib. Le azioni hanno seguito un trend crescente, arrivando a guadagnare il 66,8% ai massimi di fine novembre 2015; è seguita una fase laterale durata oltre un anno, solo a febbraio 2017 è ripreso nuovamente il trend rialzista che, nonostante una pausa nei mesi estivi, sembra essere tuttora in corso.

MARR: COMMENTO AI DATI DI BILANCIO

Voci di bilancio 2014 var % 2015 var % 2016 Totale Ricavi 1.441,35 2,75 1.481,04 4,28 1.544,40 Margine Operativo Lordo 101,83 3,78 105,67 4,35 110,27 Ebitda margin 7,07 ---- 7,14 ---- 7,14 Risultato Operativo 85,73 3,91 89,09 2,92 91,69 Ebit Margin 5,95 ---- 6,02 ---- 5,94 Risultato Ante Imposte 77,03 9,11 84,05 3,08 86,64 Ebt Margin 5,34 ---- 5,68 ---- 5,61 Risultato Netto 51,11 13,65 58,08 0,76 58,52 E-Margin 3,55 ---- 3,92 ---- 3,79 PFN (Cassa) 176,68 -6,88 164,53 7,87 177,47 Patrimonio Netto 254,28 6,90 271,83 5,05 285,57 Capitale Investito 441,92 1,00 446,34 6,12 473,66 ROE 20,10 ---- 21,37 ---- 20,49 ROI 19,89 ---- 20,42 ---- 19,80

Nel triennio 2014-2016 Marr ha registrato una crescita del fatturato del 7,2% mentre il margine operativo lordo è aumentato dell'8,3% a 110,3 milioni di Euro, in presenza di un Ebitda margin in leggera crescita (+0,07 punti percentuali); segno positivo anche per il risultato operativo salito a 91,7 milioni di Euro (+7%) mentre l'utile netto è passato da 51,1 a 58,5 milioni di Euro (+14,5% grazie anche ai minori oneri finanziari e alla diminuzione del tax rate). Gli indicatori di redditività vedono il ROE in crescita di 0,4 punti al 20,5% ed il ROI in lieve flessione al 19,8%. L'indebitamento finanziario netto è rimasto sostanzialmente invariato nel periodo con un debt to equity in calo da 0,69 a 0,62.

Ultimi Sviluppi: nel primo semestre 2017 i ricavi sono saliti a 768,6 milioni di Euro (+6,3%) mentre il margine operativo lordo è passato da 49,5 a 50,8 milioni di Euro (+2,6%), sostanzialmente invariato il risultato operativo (+0,3% a 41,7 milioni) mentre l'utile netto è passato da 25,4 a 27,3 milioni di euro (+7,4%) grazie alle minori imposte; in crescita l'indebitamento finanziario netto a 209 milioni dai 201,8 dell'anno precedente.

MARR: I COMPARABILI

Azienda P/E P/BV Dividend Yield % Marr 25,86 5,30 3,08% Sysco 26,05 12,07 2,43% Sligro Foods 25,09 2,88 4,26%



Commento: nel confronto internazionale tra le aziende del settore della distribuzione alimentare, Marr risulta nella fascia intermedia sia sulla base del rapporto Price/Earnings (Prezzo Utili) che del Price/Book Value (Prezzo/Valore Contabile); buono il dividend yield, superiore al 3% anche se nella media delle aziende del settore.







MARR: PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA

Opportunità: consolidamento del settore in Italia ed espansione all'estero (anche attraverso acquisizioni)

Rischi: aumenti nei costi delle materie prime e debolezza/stagnazione dei consumi alimentari



MARR: LA VALUTAZIONE

Nell'applicazione del metodo dei flussi di cassa scontati e dell'Economic Value Added si sono ipotizzati:

una crescita dei ricavi che passa dal 5,5% del 2017 al 3,5% di lungo periodo;

un Ebitda margin in calo al 7% del 2017 che torna a crescere dall'anno successivo fino al 7,2% del 2019 e seguenti;

un ROI di lungo periodo del 21,3%.

Infine si prevedono: un tax rate in calo al 29% ed un payout in progressiva crescita all'88%. I risultati del modello convergono su un valore per azione di 21,3 Euro che tende a crescere (ridursi) di 2,1 Euro per ogni mezzo punto in più (in meno) del margine sulle vendite come mostrato nella figura seguente.

