Titolo della settimana: Azimut

Nei primi 9 mesi del 2017 i ricavi sono cresciuti del 18,6% a 591,8 milioni mentre il risultato operativo è passato da 136,9 a 198,4 milioni (+44,9%), in crescita anche il risultato netto a 156,2 milioni di Euro (+28,8% sullo stesso periodo del 2016).

di Claudio Guerrini

17 nov 2017 ore 10:55

A cura di evaluation.it

AZIMUT: PROFILO SOCIETARIO

Azimut Holding è a capo di un Gruppo di società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione in Italia di prodotti finanziari ed assicurativi. Azimut SGR opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. AZ Fund opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto lussemburghese. AZ Life offre prodotti assicurativi nel ramo vita. Azimut Consulenza SIM e AZ Investimenti SIM curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori. Costituito nel 1988, in poco più di un decennio si è affermato come una delle principali realtà del risparmio gestito grazie all'indipendenza, all'originalità del suo modello imprenditoriale, alle capacità di innovazione e alla qualità dei promotori finanziari.Oltre 50 strumenti di investimento sono gestiti dal team Azimut e distribuiti tramite un network di promotori finanziari particolarmente presenti nelle regioni centro settentrionali.

AZIMUT: ANALISI DEL TITOLO

Le azioni Azimut fanno parte del paniere FTSE-Mib e rientrano nel segmento Blue Chips. Azimut mostra una rischiosità superiore alla media del mercato (beta maggiore di 1) che riflette la correlazione dei ricavi all'andamento dei mercati finanziari. Negli ultimi 3 anni il titolo Azimut ha registrato una performance negativa (-9,6%) rispetto al +13,1% dell'indice FTSE Mib; il titolo ha avuto un trend inizialmente rialzista, toccando un massimo a maggio 2015 (+68,9% rispetto ad inizio periodo); successivamente è iniziata una fase negativa che si è protratta più di un anno fino al minimo di settembre 2016, con una perdita complessiva dei prezzi delle azioni 56%. Da allora è iniziata una lenta ripresa che si è arrestata a maggio 2017 lasciando spazio ad un nuovo trend discendente.

AZIMUT: COMMENTO AI DATI DI BILANCIO

Voci di bilancio 2014 var % 2015 var % 2016 Margine di Interesse -7,13 39,34 -9,94 7,12 -10,65 Margine di Intermediazione 314,60 42,66 448,81 -11,01 399,41 Risultato di Gestione 187,79 48,14 278,18 -33,54 184,89 % sul margine di intermed. 59,69 ---- 61,98 ---- 46,29 Risultato Ante Imposte 184,85 50,49 278,18 -33,54 184,89 % sul margine di intermed. 58,76 ---- 61,98 ---- 46,29 Utile di Esercizio 93,24 168,11 249,99 -29,08 177,30 % sul margine di intermed. 29,64 ---- 55,70 ---- 44,39 Totale Attivo 5.139,16 34,90 6.932,89 11,46 7.727,28 Patrimonio Netto 643,44 13,02 727,22 -11,30 645,07 ROE 14,49 ---- 34,38 ---- 27,49

Nel triennio 2014-2016 Azimut ha registrato una crescita del Margine di Intermediazione del 27% mentre il Risultato di Gestione è diminuito dell'1,5% scendendo a 184,9 milioni di Euro; sostanziale stabilità per il risultato lordo mentre l'utile netto è cresciuto del 90,1% a 177,3 milioni di Euro grazie al minore tax rate. La redditività del capitale è aumentata di 13 punti con il ROE che è passato dal 14,5% al 27,5%.

Ultimi Sviluppi: nei primi 9 mesi del 2017 i ricavi sono cresciuti del 18,6% a 591,8 milioni mentre il risultato operativo è passato da 136,9 a 198,4 milioni (+44,9%), in crescita anche il risultato netto a 156,2 milioni di Euro (+28,8% sullo stesso periodo del 2016).

AZIMUT: I COMPARABILI

Azienda P/E P/BV Dividend Yield % Azimut 13,09 3,60 6,34% Banca Mediolanum 13,53 2,48 5,56% Banca Generali 21,38 5,15 3,75% Anima 18,24 2,21 4,06%

Commento: tra le principali società italiane operanti nel settore del risparmio gestito Azimut è quella più a buon mercato se si considera il rapporto Price/Earnings mentre è nella fascia medio-alta se si utilizza il Price/Book Value (Prezzo/Valore Contabile), molto alto il rendimento da dividendi, superiore al 6%, il più elevato tra le aziende considerate nel campione.







AZIMUT: PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA

Opportunità: espansione all'estero anche attraverso acquisizioni

Rischi: andamento negativo dei mercati finanziari



AZIMUT: LA VALUTAZIONE

Nell'applicazione del metodo del dividend discount model e dell'excess return si sono ipotizzati:

una crescita delle commissioni che passa dal 12% del 2017 al 3% di lungo periodo;

un cost/income ratio che passa dal 52% del 2017 al 50% del 2019 e seguenti;

proventi finanziari in calo a quota 25 milioni; Infine si prevedono un tax rate in progressiva crescita fino al 13% ed un payout che passa dal 76% all'87% di lungo periodo.

Infine si prevedono un tax rate in progressiva crescita fino al 13% ed un payout che passa dal 76% all'87% di lungo periodo.

I risultati del modello convergono su un valore per azione di circa 20,7 Euro che tende a crescere (ridursi) di 0,45 Euro per ogni punto in meno (in più) del cost income ratio come mostrato nella figura seguente.

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà.