Tiscali, l'indebitamento sfiora i 196 milioni di euro a fine ottobre 2017

di Edoardo Fagnani

1 dic 2017 ore 18:25

Tiscali ha comunicato l’aggiornamento mensile sulla struttura patrimoniale del gruppo.

A fine ottobre 2017 l’indebitamento netto della compagnia telefonica era salito a 195,85 milioni di euro, rispetto ai 189,05 milioni del mese precedente.

Sempre a fine ottobre i debiti commerciali netti scaduti ammontavano a 45,9 milioni di euro, mentre i debiti tributari scaduti erano pari a circa a 7,3 milioni di euro.

La società ha segnalato che sono in corso negoziazioni con gli istituti finanziatori finalizzate all'ottenimento di una sospensione sui pagamenti dovuti ai sensi del Second Facility Agreement, relativi alle scadenze di settembre 2017 e marzo 2018 per capitale e interessi.

