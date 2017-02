Tiscali, concluso periodo di conversione bond

di Edoardo Fagnani

1 feb 2017 ore 20:34

Tiscali ha comunicato che si è concluso il periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile “Tiscali conv 2016-2020" riservato a investitori qualificati e deliberato per massimi 18,5 milioni di euro.

Il bond è stato sottoscritto a settembre 2016 da Rigensis Bank AS e Otkritie Capital International Limited per un controvalore totale di 17 milioni di euro, mentre non sono pervenute richieste di sottoscrizione per i restanti 1,5 milioni.

Il prestito obbligazionario scadrà il 30 settembre 2020, ha un tasso cedolare del 7% e un prezzo fisso stabilito in 0,06 euro per azione per la conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie della società.

