Tiscali, accordo con Engineering per gestione servizi informatici dell’operatore

di Edoardo Fagnani

23 dic 2016 ore 18:31

Engineering e Tiscali hanno siglato un accordo per la gestione in “full outsourcing” dei servizi di informatici dell’operatore. L’accordo, della durata di 7 anni, si basa su un progetto di efficientamento dell’infrastruttura tecnologica e delle piattaforme applicative, con l’obiettivo di coniugare un miglioramento dei livelli di servizio rivolti ai clienti di Tiscali con una maggior efficienza dei processi IT interni, nonché una riduzione dei costi di gestione degli stessi di circa il 20%.

