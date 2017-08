Tim-Open Fiber, le mosse sui vertici. Via alla partita per Sparkle e la rete (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

30 ago 2017 ore 07:09

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera ieri il golden power è approdato sul tavolo del consiglio dei ministri, ma non per la presenza di Vivendi in Tim ma per una notifica ricevuta da Open Fiber che ha notificato a Palazzo Chigi la costituzione di un pegno sulle azioni a favore di Société Générale, Bnp Paribas e Unicredit che ad agosto hanno erogato un finanziamento da 510 milioni. Il quotidiano mette in evidenza che “il governo ha comunicato che non eserciterà i poteri di golden power poiché il pegno non costituisce un cambio di controllo, invitando la società a notificare eventuali variazioni”.

Le vicende della società della rete di Enel e Cdp si stanno incrociando con quelle di Tim, nell’ipotesi di un riassetto dell’infrastruttura di trasmissione.

