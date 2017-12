Tim compra gli show Mediaset. Vivendi la tregua con il Biscione (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

6 dic 2017 ore 06:54

Il quotidiano scrive che dopo un consiglio di amministrazione durato otto ore, Telecom Italia ha approvato — con le riserve di alcuni indipendenti — un possibile accordo per comprare i contenuti di Mediaset. Il board della compagnia telefonica ha poi illustrato, oltre al budget 2018, le linee guida del nuovo piano industriale che sarà presentato il 6 marzo e una ricognizione della rete, che potrebbe essere separata dall’attività commerciale.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera “il punto più contestato è stato il via libera all’acquisto dei contenuti Mediaset attraverso Tim, e non attraverso la joint venture Timvision che era stata approvata con la procedura snella e non quella rafforzata delle parti correlate”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.