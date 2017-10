TerniEnergia, varato piano di riposizionamento strategico

di Edoardo Fagnani

24 ott 2017 ore 17:00

Il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia ha esaminato le misure per accompagnare la transizione in direzione del riposizionamento strategico della società, in considerazione delle nuove linee guida strategiche 2018-2020.

In particolare, sono previsti risparmi dei costi fissi aziendali per oltre 2 milioni di euro su base annua e la cessione di alcuni asset non strategici. Il management prevede anche il rispetto dei covenants del bond TerniEnergia 2019.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.