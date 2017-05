TerniEnergia, sottoscritto accordo per le prime tre micro-grid in India

di Edoardo Fagnani

3 mag 2017 ore 16:12

TerniEnergia ha comunicato che è stato sottoscritto un accordo per le prime tre micro-grid in India. L’intesa con una società del Gruppo Juice Power prevede la progettazione di impianti per un controvalore complessivo di circa 10 milioni di dollari.

Il contratto prevede la realizzazione di tre impianti fotovoltaici della potenza complessiva installata di 3,5 MW e le attività di audit energetico per l’implementazione di tecnologie di carica e accumulo e di smart control e management.

