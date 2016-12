TerniEnergia, partnership con JuicePower per attività in India

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 09:30

TerniEnergia ha sottoscritto in data odierna un accordo di partnership con JuicePower, con sede a Londra, per lo sviluppo e la costruzione di impianti di generazione di energia rinnovabile e delle infrastrutture di gestione dell’energia, comprendenti centrali on-site e off-site e sistemi di stoccaggio energetico, e per supportare JuicePower nella gestione del suo portafoglio-clienti con sistemi intelligenti di gestione dell’energia.



JuicePower, è una piattaforma di Clean Energy, che mira a proporre la fornitura di energia e smart grids a clienti commerciali e industriali nei mercati emergenti, a cominciare con l’India, generando e commercializzando energia con sistemi di Smart Energy Management. Il management di JuicePower ha competenza ed esperienza nello sviluppo, finanziamento, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, eolico, biomasse, waste to energy ed altro) e consulenza finanziaria in relazione al settore.

