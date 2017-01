TerniEnergia ottiene commessa in Tunisia

di Edoardo Fagnani

17 gen 2017 ore 14:51

TerniEnergia, nell’ambito del processo di internazionalizzazione del business EPC fotovoltaico, si è aggiudicata in Tunisia una commessa del valore di circa 12,5 milioni di dollari relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di taglia industriale della potenza complessiva di 10 MWp, per conto della Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz.

L’impianto sarà installato in località Tozeur, ai margini del deserto del Sahara e a sud-ovest della capitale Tunisi (da cui dista circa 450 chilometri).

