TerniEnergia, ok all'aumento di capitale

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 14:37

I soci di TerniEnergia, riunitisi in sede straordinaria, hanno deliberato all’unanimità l’aumento di capitale, in una o più soluzioni, a pagamento, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione per un ammontare massimo pari a 3 milioni di azioni di nuova emissione, per un corrispondente importo pari al 6,8% dell’attuale capitale sociale, riservato a investitori qualificati italiani e/o esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti).

Il periodo di offerta partirà da una data che sarà fissata dal consiglio di amministrazione al termine dell’attività di pre-marketing, comunque non precedente al 15 gennaio 2017, e si chiuderà al più tardi al 10 aprile 2017.

L’assemblea ha, inoltre, deliberato che, qualora l'aumento di capitale non fosse sottoscritto, entro il termine del 10 aprile 2017, il capitale stesso s'intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.