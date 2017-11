Telecom tra la frenata sulla rete e l’incognita dei progetti di Bolloré (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

15 nov 2017 ore 06:50

Il quotidiano economico mette sotto la lente Telecom Italia, in questi giorni in difficoltà a Piazza Affari. Il gruppo delle tlc perde da inizio anno circa il 20%, facendo peggio del settore europeo che è sotto del 6%, e molto peggio dell’indice delle blue chip di Piazza Affari che invece è in progresso del 16%.

Secondo il Sole24Ore non si tratta di un giudizio di merito sul nuovo amministratore delegato Amos Genish, approdato alla guida della compagnia telefonica solo a fine settembre, ma “il problema è capire cosa ha in testa Vivendi”.

Sui progetti della società bisognerà invece attendere: il piano del nuovo corso sarà presentato solo il 6 marzo. Si sa già però che il nuovo amministratore delegato non vuole operazioni di pura finanza sugli asset portanti del gruppo. Sulla rete, inoltre, la frenata è totale.

