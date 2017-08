Telecom, le nuove stime del Credit Suisse

Gli esperti hanno confermato il target price di un euro sulle azioni ordinarie e il prezzo obiettivo di 0,8 euro sui titoli di risparmio; gli analisti hanno confermato il giudizio “Neutrale”

di Edoardo Fagnani

21 ago 2017 ore 13:51

Dopo la diffusione dei risultati del secondo trimestre del 2017 gli analisti del Credit Suisse hanno limato le stime sul fatturato e sul margine operativo lordo di Telecom Italia per il triennio 2017/2019 per tenere in considerazione le nuove stime sui tassi di cambio e la nomina di Arnaud de Puyfontaine alla presidenza dell’azienda.

Nel dettaglio, gli esperti prevedono che il colosso telefonico possa chiudere l’esercizio in corso on ricavi per 19,92 miliardi di euro, in aumento del 4,6% rispetto ai 19,04 miliardi ottenuti nel 2016; tuttavia, in precedenza, il Credit Suisse stimava ricavi di poco superiori ai 20 miliardi di euro.

Il margine operativo lordo dovrebbe passare da 8 miliardi a 8,68 miliardi di euro, con un incremento dell’8,5% anno su anno; tuttavia, la precedente stima del Credit Suisse indicava un EBITDA di 8,77 miliardi. Di conseguenza, l’EBITDA Margin dovrebbe aumentare dal 42% al 43,6%.

Al contrario, gli esperti hanno incrementato le stime sull’utile per azione per il triennio in esame.

Nel dettaglio, il risultato finale per l’esercizio in corso è stimato a 0,101 euro per azione, rispetto agli 0,096 euro previsti in precedenza e agli 0,09 euro contabilizzati nel 2016.

Per il biennio 2018/2019 il Credit Suisse indica rispettivamente un utile per azione di 0,1 euro e di 0,093 euro, previsioni che si confrontano con gli 0,092 euro e gli 0,087 euro stimati in precedenza.

Il Credit Suisse ha confermato il target price di un euro sulle azioni ordinarie e il prezzo obiettivo di 0,8 euro sui titoli di risparmio; gli analisti hanno confermato il giudizio “Neutrale” su entrambe le categorie di azioni.

Gli esperti ritengono che Telecom Italia non distribuirà alcun dividendo per la azioni ordinarie con riferimento ai bilanci 2017/2018/2019.