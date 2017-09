Telecom Italia smentisce ipotesi di scorporo della rete

di Edoardo Fagnani

18 set 2017 ore 20:14

In relazione alle recenti indiscrezioni di stampa, Telecom Italia ha ribadito che non c’è alcun progetto di scorporo o cessione della rete, che è un asset strategico per la società e per il suo piano industriale.

"Qualsiasi speculazione al riguardo è quindi completamente priva di fondamento", ha puntualizzato la compagnia telefonica.

