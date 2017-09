Telecom Italia precisa su Golden Power

di Edoardo Fagnani

29 set 2017 ore 18:10

In relazione alla pronuncia da parte del Comitato sul Golden Power, Telecom Italia ha ribadito che, a proprio avviso, non sussisteva alcun obbligo di notifica, non avendo mai adottato alcuna delibera, atto o operazione che avesse per effetto una modifica della titolarità, del controllo o della disponibilità della rete di comunicazioni elettroniche oggetto delle norme di legge in materia di golden power, rete che è quindi rimasta sempre nella piena titolarità, controllo e disponibilità della compagnia telefonica.

Inoltre, Telecom Italia ha precisato che a oggi nessuna sanzione è stata irrogata da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che eventuali provvedimenti in tal senso verranno assunti solo all’esito del procedimento amministrativo avviato dall’autorità al riguardo con la decisione di ieri.

