Telecom Italia poco sopra la parità

di Edoardo Fagnani

20 ott 2017 ore 12:17

Seduta incerta per Telecom Italia (+0,2% a 0,763 euro). Secondo quanto scritto su il Sole24Ore Vivendi potrebbe depositare al Tar del Lazio un ricorso contro il decreto sul golden power approvato dal governo. La Repubblica, invece, ha segnalato che il consiglio di amministrazione di Telecom Italia dovrebbe dare il via libera alla joint-venture con Canal Plus, che sarà focalizzata sui contenuti.

