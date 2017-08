Pessima giornata per Telecom Italia (-2,7%)

di Edoardo Fagnani

29 ago 2017 ore 12:09

Telecom Italia perde il 2,7% a 0,792 euro. La Repubblica è tornata sulla vicenda Vivendi e ha scritto che il Governo ha tempo fino al 18 settembre per decidere sull’utilizzo del golden power sulla compagnia telefonica. Secondo quanto scritto sul quotidiano ci sarebbero dei vizi di forma, come la mancata notifica preventiva dell’assunzione del controllo (o della direzione e del coordinamento) di Telecom Italia, ma anche alcune questioni che vanno a intaccare la sostanza, perché secondo alcuni giuristi “si può esercitare direzione e coordinamento solo su un azienda che nei fatti è controllata”. Tra le infrastrutture sensibili per il nostro Governo ci sono, oltre la rete, i cavi sottomarini di Sparkle e i servizi di Telsy. Asset che molti vogliono che restino italiane.

Intanto, gli analisti di Bernstein hanno peggiorato il giudizio su Telecom Italia, portandolo a “Neutrale”.

