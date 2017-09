Andamento negativo per Telecom Italia (-0,2%)

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 12:26

Telecom Italia cede lo 0,19% a 0,7805 euro. La compagnia telefonica ha comunicato che la Consob ha dichiarato di ritenere che il socio di riferimento Vivendi (allo stato detentore del 23,94% del capitale ordinario, ed esercitante attività di direzione e coordinamento sulla società) eserciti il controllo di fatto sull’azienda. Da un preliminare esame, Telecom Italia ritiene che il provvedimento si discosti in maniera rilevante dalla consolidata interpretazione in materia di controllo societario. La compagnia telefonica ha precisato che porrà in essere le azioni legali a propria tutela nelle sedi competenti, sicura della correttezza dei propri comportamenti e della solidità delle proprie argomentazioni.

