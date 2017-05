Seduta brillante per Telecom Italia (+4,7%)

di Edoardo Fagnani

4 mag 2017 ore 17:39

Riflettori puntati su Telecom Italia che ha guadagnato il 4,66% a 0,865 euro. Ieri si sono riuniti i vertici della compagnia telefonica per l’esame dei risultati del primo trimestre del 2017. La società ha chiuso il periodo in esame con ricavi pari a 4,82 miliardi di euro, in salita dell’8,5% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Il margine operativo lordo si è attestato a 1,99 miliardi di euro e in progressione, in termini organici ed escludendo l’effetto degli oneri non ricorrenti, del 15,6% rispetto al medesimo quarter dell’anno precedente. L’utile del primo trimestre 2017 si è attestato a 200 milioni di euro, dai 433 milioni di euro dei primi tre mesi del 2016, in seguito a oneri netti non ricorrenti per 115 milioni di euro. A fine marzo l’indebitamento finanziario netto rettificato era pari a 25,235 miliardi di euro, in aumento di 116 milioni rispetto al dato di inizio anno. L’indebitamento finanziario netto contabile al 31 marzo 2017 era invece pari a 25,923 miliardi di euro, in riduzione di 32 milioni di euro rispetto al dato di fine 2016.

Dopo la diffusione dei risultati trimestrali gli analisti di Equita sim hanno incrementato a 1,3 euro il target price sulle azioni ordinarie di Telecom Italia e hanno aumentato a 1,11 euro il prezzo obiettivo sui titoli di risparmio; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

