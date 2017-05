Telecom Italia, è proseguito il trend positivo

di Edoardo Fagnani

5 mag 2017 ore 17:36

Chiusura positiva per Telecom Italia (+2,37% a 0,8855 euro), dopo il forte rialzo messo a segno ieri. L’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio dell’esercizio 2016, chiuso con un utile netto di 1,9 miliardi di euro. I soci hanno deliberato di assegnare un dividendo di 0,0275 euro alle sole azioni di risparmio; la cedola sarà staccata il 19 giugno. Inoltre, l’assemblea ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2019 e che sarà composto da 15 membri. La lista presentata da Vivendi ha ottenuto più voti e ha potuto eleggere 10 amministratori. A questo proposito il consiglio di amministrazione di Telecom Italia si è riunito per la prima volta dopo il rinnovo deliberato dall’assemblea dei soci, nominando a maggioranza Giuseppe Recchi Presidente Esecutivo, Arnaud Roy de Puyfontaine Vice Presidente e Flavio Cattaneo Amministratore Delegato della società.

