Telecom Italia, la Presidenza del Consiglio comunica l'esercizio della Golden Power

di Edoardo Fagnani

16 ott 2017 ore 20:56

Telecom Italia ha comunicato di aver ricevuto notifica del provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri eserciterà i poteri speciali previsti dal Decreto Legge Golden Power (poteri speciali nei settori della sicurezza e della difesa nazionali) mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni.

In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri impone a TIM, Sparkle e Telsy di rilasciare la delega delle funzioni relative alle attività aziendali rilevanti per la sicurezza nazionale a un componente del Consiglio di Amministrazione di ciascuna delle citate società che sia cittadino italiano, sia munito di nulla osta di sicurezza, e sia ritenuto per tale incarico idoneo dal governo. La delega dovrà comprendere la responsabilità di un’apposita unità organizzativa (Organizzazione di Sicurezza) preposta alle attività rilevanti.

