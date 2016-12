Telecom Italia: entra la Cdp?

di Mauro Introzzi

23 dic 2016 ore 10:21

Alcune indiscrezioni del quotidiano La Stampa indicano che, per ostacolare la salita di Vivendi nel capitale di Mediaset, la Cassa Depositi e Prestiti potrebbe entrare nel capitale di Telecom Italia pareggiando la quota, del 24%, in mano al colosso transalpino. L'investimento sarebbe così pari a 2,5 miliardi di euro.

Secondo lo schema ricostruito dal quotidiano torinese la Cdp potrebbe bloccare la vendita ad Orange. In questo modo costringerebbe i vertici della socità francese a trattare su Mediaset.

