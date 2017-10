Telecom Italia, definita la joint-venture con Canal+

di Edoardo Fagnani

20 ott 2017 ore 18:29

Il consiglio di amministrazione di Telecom Italia ha esaminato e approvato a maggioranza il contratto vincolante per la creazione di una joint-venture con Canal+, che si occuperà di disegnare e realizzare l’offerta di contenuti video premium che TIM offrirà ai propri clienti per accelerare lo sviluppo della connettività in fibra.

La joint venture prevede la partecipazione al 60% di Telecom Italia e al 40% di Canal+. L’amministratore delegato sarà scelto tra i consiglieri di nomina della compagnia italiana all’interno di un consiglio di amministrazione composto da 5 membri (di cui 3 Telecom Italia e 2 Canal+), in possesso di un profilo professionale coerente con l’iniziativa.

Inoltre, il consiglio di amministrazione ha fatto riserva di approfondimento degli effetti delle determinazioni assunte dal Governo, e in particolare delle iniziative di ottemperanza alle prescrizioni imposte sulle controllate totalitarie TIM Sparkle e Telsy, oltre che sulla stessa Telecom Italia.

