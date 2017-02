Telecom (+3,2%) la migliore al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

3 feb 2017 ore 12:04

Telecom Italia registra un rialzo del 3,2% a 0,8235 euro. Oggi si riuniscono i vertici della compagnia telefonica per l’approvazione dei risultati preliminari del 2016 e per l’esame del piano industriale del triennio 2017/2019. Le stime degli analisti indicano per il quarto trimestre ricavi in crescita del 2,6% a 4,97 miliardi di euro e un margine operativo lordo adjusted di oltre 2,1 miliardi, con una marginalità del 42,3%. In attesa della diffusione dei risultati preliminari del 2016 gli analisti di Banca IMI hanno alzato da 0,97 euro a 1,08 euro il target price su Telecom Italia, in seguito all’incremento delle stime sulla redditività per il triennio 2016/2018; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni.

