Technogym, i preliminari del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

2 mag 2017 ore 17:53

Technogym ha chiuso il primo trimestre 2017 con un incremento dei ricavi del 7,4% rispetto al periodo corrispondente dell’esercizio 2016, a quota 124,1 milioni di euro dai 115,57 milioni di 12 mesi prima.

A cambi costanti la crescita del gruppo Technogym nel periodo di riferimento rispetto allo stesso periodo del 2016 è pari al 6,6%.

A livello geografico da segnalare la crescita del 23,1% delle vendite di Technogym nell'area Asia Pacific e il +18,7% raggiunto in Nord America. Significativi anche i risultati sui mercati più maturi: +15,2% in Italia e +7,3% in Europa.

