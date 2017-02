Tech-Value, i dati preliminari del 2016

di Edoardo Fagnani

10 feb 2017 ore 18:10

Tech-Value, società quotata sull'AIM Italia, operante nel settore Information Technology e specializzata nella fornitura di servizi IT e soluzioni PLM per aziende “engineering intensive” del settore manifatturiero, ha comunicato i risultati preliminari del 2016, esercizio chiuso con ricavi di competenza, al netto delle operazioni intercompany, di oltre 10,5 milioni di euro, in crescita di circa il 10% rispetto all'esercizio precedente.

Al contrario, il differente mix di servizi su Grandi Clienti, unitamente alla riduzione della attività di procurement tecnologico, fanno prevedere un calo del margine operativo lordo e dell'utile netto.

Il consiglio di amministrazione è convocato in data 31 marzo 2017 per l’approvazione della bozza di bilancio 2016.

