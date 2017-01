TAS resta congelata (+16,6% il progresso teorico)

di Edoardo Fagnani

9 gen 2017 ore 12:14

TAS ancora sospesa per eccesso di rialzo (+16,6% il progresso teorico). Milano Finanza ha intervistato il numero uno dell'azienda, Dario Pardi, dopo che il titolo ha registrato un balzo dell’81% nelle prime cinque sedute del 2017, rialzo che si aggiunge al +272,5% registrato lo scorso esercizio. Il manager non esclude la possibilità di crescere per linee esterne, segnalando che “ci sono start up innovative che potrebbe avere senso integrare nel nostro business”. Pardi ha ricordato che TAS può contare su una partnership con Oracle e non esclude di siglarne di nuove nel corso del 2017. Il manager ha ventilato anche la possibilità di incrementare il flottante, che al momento ammonta a poco più del 12% del capitale. Il quotidiano finanziario ha fornito qualche stima su TAS; la società prevede di chiudere l’esercizio in esame con ricavi in aumento di circa il 10% e un incremento della marginalità.

