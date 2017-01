TAS convocherà assemblea per aumento capitale

di Edoardo Fagnani

18 gen 2017 ore 19:33

TAS ha comunicato che la controllante OWL ha richiesto alla società di convocare l’assemblea straordinaria per deliberare in merito all’approvazione dell’aumento di capitale gratuito di 10 milioni di euro che sarà eseguito mediante integrale utilizzo della riserva straordinaria derivante dal versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito.

La controllante ha richiesto a TAS di stabilire un rapporto di assegnazione di un'azione ordinaria di nuova emissione per ogni azione ordinaria posseduta.

La società ha precisato che l'importo è già stato definitivamente acquisito al patrimonio lo scorso 4 agosto 2016 nell’ambito dell’esecuzione dell’operazione di rafforzamento patrimoniale. Pertanto, l’aumento di capitale non comporterà alcun ulteriore incremento patrimoniale, bensì esclusivamente il passaggio a capitale sociale della riserva straordinaria derivante dal versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito, nonché l’assegnazione gratuita delle nuove azioni.

