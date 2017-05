Tamburi Investment Partners, i conti del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

11 mag 2017 ore 17:46

Tamburi Investment Partners ha chiuso i primi 3 mesi dell'anno con un utile consolidato ante imposte superiore ai 17 milioni di euro, in crescita rispetto ai circa 2,7 milioni di euro del primo trimestre 2016.



Al 31 marzo 2017 la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo TIP - tenuto conto del prestito obbligazionario TIP 2014-2020 - era negativa per circa 172,7 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 199,2 milioni al 31 dicembre 2016.



Il patrimonio netto consolidato ha superato i 499 milioni di euro, dai 437 milioni di euro del 31 dicembre 2016.

