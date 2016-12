Sulla riforma delle Popolari il confronto è tutt’altro che finito (MF)

di Mauro Introzzi

MF torna a parlare della riforma delle popolari, indicando che “sull’intervento della Corte costituzionale sulla legge di riforma delle banche popolari sta montando una certa confusione”. Nei giorni scorsi la Consulta ha dichiarato in parte inammissibile la questione sollevata dalla regione Lombardia sul conflitto di attribuzioni tra Regioni e Stato.

Le argomentazioni della Corte costituzionale fanno leva sulla tutela del risparmio come attribuzione esclusiva dello Stato e sulla non sindacabilità della soglia di 8 miliardi, assunta come livello degli asset dal quale scatta la sottoposizione delle Popolari alla riforma, "perché si tratta di una scelta tecnica non manifestamente irragionevole".

